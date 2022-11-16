Telefoncu dükkanını gözüne kestiren hırsızlar, iş yerinin yanındaki metruk binanın duvarını delerek dükkana girdi. 2 şahıs 30 bin TL değerinde hırsızlık yaparken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'nın Çarşı Mahallesi’nde sabaha karşı kimliği belirsiz 2 şahıs, telefon hırsızlığı için işe koyuldu.

Gözüne kestirdikleri telefoncuya girmek isteyen 2 kişi, metruk binanın duvarını kırarak, hemen yanındaki telefon satışı yapılan iş yerine girdi.

30 bin TL değerinde malzeme çaldılar

Girdikleri iş yerinden telefonları, şarj aleti ve kılıfları toplayan şahıslar, yaklaşık 30 bin TL değerindeki ürünlerle kırdıkları duvarın deliğinden çıkarak kaçtı.

Telefoncu durumu fark edince polislere bildirdi

Sabah iş yerini açmak için gelen Mehmet Emin Güneş, yaşanan hırsızlığı fark etti ve güvenlik kamerasından hırsızlık anlarını izledi.

Bunun üzerine dükkan sahibi Güneş, polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dükkanda parmak izi çalışması yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da 2 hırsız telefoncuya delik açarak girdi VİDEO



"Ne alarmdan ne de kameradan çekiniyor"

DHA'nın haberine göre, Mehmet Emin Güneş, hırsızların güvenlik kameralarından çekinmediğini ve iş yerinin etrafındaki metruk binadan açılan delik ile iş yerine giren şahıslardan şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Esnaf olarak çok zor durumdayız. Alarmlarımızı, kamera sistemlerimizi kurduk ama bunlar ne alarmdan ne de kameradan çekiniyor. Çünkü çoğu uyuşturucu bağımlısı. Biz esnaf olarak şu anda diken üstündeyiz. Yaklaşık 30 bin TL’lik ürün çalınmış. Hem duvar hem de mobilyalar kırılmış. Değerli eşyalarımızın hepsini çalmışlar. İçeriyi de dağıtmışlar. Pahalı eşyaları almışlar, diğerlerini bırakmışlar. Biz zaten zar zor geçiniyoruz. Burada kendimizi idare edebiliyoruz ama böylesi olaylar başımıza geldiği zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz.

İş yerimizi talan etmişler



İş yerimizi talan etmişler. İki kişi gelmişler. Biri aşağı inmiş, diğeri delinen kısmın diğer tarafında bekleyerek, içerdekinin verdiği eşyaları almış. Bir tanesinin yüzü açık, eldiven takmamış zaten. Kamera kayıtlarımızı emniyete teslim ettik. İfademizi de verdik. İnşallah bir an önce suçluların bulunmasını istiyoruz. Başkalarının da canı yanmasın."









