Ordu'da arkadaş kavgasında iki kişi yaralandı: Şüpheli çatıya kaçarak kendini kilitledi

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde, oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti.
Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumları iyi
Durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Şişme yatağa ateş etti
Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi.
Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.
Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti.
Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi.
14 saat sonra gözaltına alındı
Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu.
Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.