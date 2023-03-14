Ordu'da arkadaş kavgasında iki kişi yaralandı: Şüpheli çatıya kaçarak kendini kilitledi Ünye ilçesinde Selami Okuyucu, tartıştığı iki kişiyi tabanca ile vurarak yaraladı. Kaçıp, binanın çatı katına kendisini kilitleyen Okuyucu, polisin 14 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Ordu'nun Ünye ilçesi Kaledere Mahallesi Öznur Kartal Caddesi'nde, oturduğu 5 katlı binanın 1'inci katındaki kıraathaneye giden Selami Okuyucu, iş yeri sahibi Mustafa Tonka ve arkadaşı Ercan Ocakdan ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Okuyucu, üzerindeki tabanca ile 2 arkadaşa ateş etti. Kanlar içinde kalan 2 arkadaş, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları iyi Durumlarının iyi olduğu bildirildi. Şişme yatağa ateş etti Selami Okuyucu ise olayın ardından kendisini aynı binanın çatı katına kilitledi. Polisin tüm çabalarına rağmen şüpheli ikna olmayınca, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Bu sırada şüpheli, elindeki tabanca ile itfaiye ekiplerinin bina önüne kurduğu şişme yatağa ateş etti. Şüphelinin atlama ihtimaline karşı kurulan şişme yatak patlarken, polisin çabası sonuç verdi. 14 saat sonra gözaltına alındı Selami Okuyucu, 14 saat süren ikna sürecinin ardından teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.