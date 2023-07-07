2 yıl önce Mersin'e göç eden adam husumetlilerinden kaçamadı Tarsus'a 2 yıl önce ailesi ile göç eden 31 yaşındaki Yavuz Kazan, kaçtığı husumetlilerinin silahlı saldırısıyla öldürüldü.

DHA 31 yaşındaki Yavuz Kazan, 2 yıl önce husumetlileri ile tartışınca ailesi ile Mersin'in Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nden Tarsus ilçesine göç etti. Kazan, göç etse de husumetten kaçamadı. Yarbay Şemsettin Mahallesi'ne ailesi ile yerleşen Kazan, saat 07.30 sıralarında evinin önünde husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda hayatını kaybetti 2 çocuk babası Kazan hayatını kaybetti, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.