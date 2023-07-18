2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs Kayseri'de yakalandı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 yıldır sahte kimlikle yaşayan şahıs Kayseri'de yakayı ele verdi.

İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan ortak çalışmalarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası; hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından da aranması bulunan ve 2 yıldır sahte kimlik kullanan Ş.T. yakalandı.

Farklı farklı adreslerde kalmış

Şahsın yakalanmamak için farklı farklı adreslerde kaldığı öğrenildi.

Çalışmalarda hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplam 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.P. de yakalanırken D.T. ve R.G.'ye ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.