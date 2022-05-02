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    Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Viranşehir ilçesinde aileler arası çıkan ve nedeni öğrenilemeyen kavgada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
    • 02.05.2022 - 15:47
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    Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi'nde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    İHA'nın haberine göre; Kavgada İzzet Ç. ve Mehmet C. yaralandı.

    1'i ağır 2 kişi yaralandı

    Kavga nedeniyle olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan İzzet C.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Öte yandan; polis ekiplerinin kavgaya karışanları belirlemek için başlattığı çalışmalın sürdüğü öğrenildi.

    Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga #1

    Şanlıurfa da iki aile arasında silahlı kavga #2


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