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200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü Savaş Çiftçi yakalandı

200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü Savaş Çiftçi yakalandı FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir vatandaşı tabancayla vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları yaralayan Savaş Çiftçi, İzmir'in Seferihisar ilçesinde kaçma hazırlığı yaparken yakalandı.