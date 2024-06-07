200 yıl hapisle yargılanan FETÖ'cü Savaş Çiftçi yakalandı

İzmir'in Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında İstanbul'da bir vatandaşı tabancayla vurarak şehit eden ve bazı vatandaşları yaralayan Savaş Çiftçi'nin ilçede bulunduğu bilgisini aldı.
Saklandığı adreste kaçma hazırlığındayken yakalandı
Bu bilgi doğrultusunda titiz bir çalışma yürüten polis, Çiftçi'nin saklandığı adresi belirledi. Teknik ve fiziki takipleri tamamlayan ekipler, savcılık talimatıyla düzenledikleri operasyonla Savaş Çiftçi'yi gözaltına aldı.
Cezaevine gönderildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 200 yıl hapis cezasıyla yargılandığı öğrenilen Çiftçi, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ardından cezaevine gönderildi.
Yunanistan'a kaçacaktı
Çiftçi'nin, Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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