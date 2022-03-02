- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 2022 yılının ilk 2 ayında 36 kadın öldü
2022 yılının ilk 2 ayında 36 kadın öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam ettiği belirtildi.
- DHA
- 02.03.2022 - 17:18
- Güncelleme : 02.03.2022 - 17:22
İçişleri Bakanlığı'ndan, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, 2022 yılının ilk 2 ayında 36 kadının öldürüldüğü belirtilirken, şiddetle mücadele vurgusu yapıldı.
"2022'DE 36 KADIN HAYATINI KAYBETTİ"
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam ediyor. 2021 yılı ocak ve şubat aylarında 49, 2022 yılı ocak ve şubat aylarında 36 kadın hayatını kaybetti. Hedef 0 şiddet, 0 can kaybı." denildi.
Paylaşımda ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) indirme linklerine yer verildi.