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2022 yılının ilk 2 ayında 36 kadın öldü

2022 yılının ilk 2 ayında 36 kadın öldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin devam ettiği belirtildi.