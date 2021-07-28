- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı
231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 231 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı. Olayı organize eden 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 28.07.2021 - 14:31
Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale'de operasyon yürüttü.
Ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında 'Çolaklar-1' balıkçı teknesini durdurdu.
Teknede Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu 231 kaçak göçmen yakalandı.
2 ORGANİZATÖR YAKALANDI
2 organizatör de gözaltına alındı. Balıkçı teknesi, Babakale Limanı'na yanaştırıldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
7 BİN DOLAR ÖDEME YAPTILAR
Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 6- 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.