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    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı

    Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 231 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından yakalandı. Olayı organize eden 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 14:31
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    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı

    Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale'de operasyon yürüttü.

    Ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında 'Çolaklar-1' balıkçı teknesini durdurdu.

    Teknede Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu 231 kaçak göçmen yakalandı.

    2 ORGANİZATÖR YAKALANDI

    2 organizatör de gözaltına alındı. Balıkçı teknesi, Babakale Limanı'na yanaştırıldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    7 BİN DOLAR ÖDEME YAPTILAR

    Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 6- 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #1

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #2

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #3

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #4

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #5

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #6

    231 göçmen, Ayvacık açıklarındaki tekneden kurtarıldı #7

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