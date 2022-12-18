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    Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı, meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.
    • 18.12.2022 - 15:10
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    Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için bir açıklama yaptı.

    Açıklamaya göre; Güney Ege Denizi'nde pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

    Çarşamba gününe kadar sürecek

    Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi.

    Vatandaşlar uyarıldı

    DHA'nın haberine göre; deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı.

    Ege Denizi için fırtına uyarısı #1

    Ege Denizi için fırtına uyarısı #2


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