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Ege Denizi için fırtına uyarısı
Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı, meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.
- 18.12.2022 - 15:10
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için bir açıklama yaptı.
Açıklamaya göre; Güney Ege Denizi'nde pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Çarşamba gününe kadar sürecek
Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi.
Vatandaşlar uyarıldı
DHA'nın haberine göre; deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı.