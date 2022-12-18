Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde pazartesi ve salı günü beklenen fırtınaya karşı, meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; Güney Ege Denizi'nde pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Çarşamba gününe kadar sürecek

Fırtınanın, 21 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi.

Vatandaşlar uyarıldı

DHA'nın haberine göre; deniz ulaşımındaki aksamalara karşı denizciler ile bölge halkı uyarıldı.





