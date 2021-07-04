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    Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

    Seyir halindeki 3 tıra çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 11:36
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 11:38
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    Konya'da trafik kazası: 1 yaralı

    Konya'nın Ereğli ilçesinde E.D. idaresindeki 42 E 3328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce Ö.G. yönetimindeki 27 AEY 025 plakalı tıra, ardından H.Ç. idaresindeki 70 E 1560 plakalı tıra ve son olarak B.A. yönetimindeki 72 AE 475 plakalı tankere çarparak durabildi.

    SÜRÜCÜ YARALANDI

    Son tıra çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Konya da trafik kazası: 1 yaralı #1

    HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKARILDI

    Yaralı otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da trafik kazası: 1 yaralı #2

    Konya da trafik kazası: 1 yaralı #3

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