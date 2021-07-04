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- Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Konya'da trafik kazası: 1 yaralı
Seyir halindeki 3 tıra çarpan otomobil sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtarıldı.
- İHA
- 04.07.2021 - 11:36
- Güncelleme : 04.07.2021 - 11:38
Konya'nın Ereğli ilçesinde E.D. idaresindeki 42 E 3328 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, önce Ö.G. yönetimindeki 27 AEY 025 plakalı tıra, ardından H.Ç. idaresindeki 70 E 1560 plakalı tıra ve son olarak B.A. yönetimindeki 72 AE 475 plakalı tankere çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Son tıra çarptıktan sonra durabilen otomobilin sürücüsü E.D. yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKARILDI
Yaralı otomobil sürücüsü sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.