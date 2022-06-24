İzmir'de sahte içki operasyonu

Sahte içki ürettiği ve sattığı belirlenen E.S.'nin evine düzenlenen operasyonda 138 şişe sahte içki ele geçirlilirken şüpheli gözaltına alındı.

Yurt genelinde insanları sahte içki ile insanları zehirleyen şüphelilere yönelik operasyonlar devam ediyor.

İzmir'deki Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, E.S. isimli şüphelinin Kınık ilçesine, çevre il ve ilçelerden sahte içki temin ettiği ihbarını adlı.

Ayrıca şüphelinin; mekanlara da sahte içki satışı yaptığını ve evinde yüklü miktarda sahte içki depoladığı bilgisini alan ekipler, opersayon düzenlemek üzere harekete geçti.

Operasyon düzenlendi

Polis ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Evinde 138 şişe içki bulundu

Adreste yapılan aramada toplam 138 şişe sahte bandrollü ve sahte içki ele geçirilirken, E.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

İHA'nın haberine göre; gözaltına alınan şüpheliye 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapılırken E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



