Van depreminin 10'uncu yılı

10 yıl önce meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin açtığı yaralar, devletin yaptığı yatırımlar ve yurdun dört bir yanından gönderilen yardımlarla kısa sürede sarıldı.

Van, 23 Ekim 2011 tarihinde öğle saatlerinde 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Geniş bir alanda hissedilen deprem, Van merkez ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu.

Felaketin yaraları sarılırken bölge sakinleri, 9 Kasım’da 5.6 büyüklüğündeki ikinci depremi yaşadı.

644 CAN KAYBI

Büyük hasarın yaşandığı bölgede 644 kişi hayatını kaybederken, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.





EVLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Erciş'te yüzlerce binanın çöktüğü, köylerdeki evlerin yıkıldığı, depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla enkazda kalanların kurtarılması için yoğun çaba sarf edildi.

DEVLET TÜM İMKANLARINI KULLANDI

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği Van'a 295 ambulans, 25 UMKE aracı, 6 ambulans helkopter, 2 ambulans uçak ile 2 bin 400 sağlık ekibi sevk edilerek yaralıların tedavileri başlatıldı.

ACILARINA ORTAK OLUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok bakan, siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi, depremin hemen ardından bölgeye gelerek vatandaşların acılarına ortak oldu.

Erciş ve çevresindeki köy halkının gözlerinin önünde evlerin yıkıldığı anlar ve yakınlarının arama çalışmalarını izleyenlerin acısı hala tazeliği koruyor.