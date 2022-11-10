Petrol
92.64
-0.01%
Euro
18.5229
-0.55%
Dolar
18.5929
0.03%
Altın
1.022
0.44%
Borsa
4427
0.00%
Bitcoin
332.772
-0.78%
BTXN Coin
9.06
4.37%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Muğla'da uyuşturucu operasyonu

    Milas'ta bir adrese yapılan baskında farklı çeşit uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli hakkında cezai işlem yapıldı.
    • 10.11.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 16:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da uyuşturucu operasyonu

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    Ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayarak zehir tacirlerinin önünü kesiyor.

    Muğla'nın Milas ilçesinde bir adresin uyuşturucu tacirlerine ait olduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

    Başlatılan çalışmalar sonrasında Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koru Mahallesi’nde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi edindi.

    Adreste farklı uyuşturcu maddeleri bulundu

    Şüpheli Ö.K.’nin evinde yapılan aramada, bir miktar mum içerisine batırılmış metanfetamin, bir miktar kubar esrar, bir miktar şeffaf poşet içerisinde kenevir tohumu, 15 adet şeffaf renkli uyuşturucu kullanmaya yarayan hortum, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 40 adet uyuşturucu satımında kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

    Şüpheli hakkında işlem yapıldı

    İHA'nın haberine göre, Ö.K. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

    Muğla da uyuşturucu operasyonu #1


    Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay hayatı ve sağlık durumu!
    Medya

    Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay kimdir? Bedri Güntay hayatı ve sağlık durumu!

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Almanya'da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı'na tırmandı
    Dünya

    Almanya'da çevre aktivistleri Brandenburg Kapısı'na tırmandı

    Görüş Bildir