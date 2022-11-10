Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Milas'ta bir adrese yapılan baskında farklı çeşit uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli hakkında cezai işlem yapıldı.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Ekipler, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayarak zehir tacirlerinin önünü kesiyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir adresin uyuşturucu tacirlerine ait olduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Başlatılan çalışmalar sonrasında Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koru Mahallesi’nde bir kişinin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi edindi.

Adreste farklı uyuşturcu maddeleri bulundu

Şüpheli Ö.K.’nin evinde yapılan aramada, bir miktar mum içerisine batırılmış metanfetamin, bir miktar kubar esrar, bir miktar şeffaf poşet içerisinde kenevir tohumu, 15 adet şeffaf renkli uyuşturucu kullanmaya yarayan hortum, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 40 adet uyuşturucu satımında kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı

İHA'nın haberine göre, Ö.K. hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.