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- 227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi
227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi
Yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 227 Afgan kaçak göçmen, Erzurum’dan ülkelerine gönderildi.
- 20.11.2022 - 15:59
81 ilde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum’a getirildi.
Erzurum Havalimanı’ndan Kabil’e gönderildiler
Otobüsler ile Erzurum Havalimanı’na getirilen kaçak göçmenlerin, pasaport işlemleri tamamlandı.
AA’nın haberine göre; kaçak göçmenler charter seferi ile Kabil’e gönderildi.