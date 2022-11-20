Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.343
-0.49%
BTXN Coin
6.09
-8.55%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi

    Yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 227 Afgan kaçak göçmen, Erzurum’dan ülkelerine gönderildi.
    • 20.11.2022 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi

    81 ilde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, ülkelerine gönderilmek üzere Erzurum’a getirildi.

    Erzurum Havalimanı’ndan Kabil’e gönderildiler

    Otobüsler ile Erzurum Havalimanı’na getirilen kaçak göçmenlerin, pasaport işlemleri tamamlandı.

    AA’nın haberine göre; kaçak göçmenler charter seferi ile Kabil’e gönderildi.

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #1

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #2

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #3

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #4

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #5

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #6

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #7

    227 kaçak göçmen, Erzurum’dan Afganistan’a gönderildi #8


    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
    Dünya

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Ankara'da patronunu öldüren garsona 25 yıl ceza
    3. Sayfa

    Ankara'da patronunu öldüren garsona 25 yıl ceza

    Görüş Bildir