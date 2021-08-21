İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonete arkadan çarpan otomobilin içerisinde bulunan bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 76 yaşındaki A.G. idaresindeki 06 BMH 831 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 AAT 593 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler bir taraftan yardıma koşarken, diğer taraftan ise sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Polis yolda güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle yolun bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobil içerisinde bulunan 73 yaşındaki Z.G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü A.G. ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Z.G.'nin cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.