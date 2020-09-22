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Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 22.09.2020 - 06:54
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.
ÖZEL HAREKAT'TAN ŞAFAK BASKINI
Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SURİYE'DE DEAŞ ADINA SAVAŞTILAR
Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.