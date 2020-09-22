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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücresinde yer aldığı belirlenen yabancın uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.09.2020 - 06:54
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    Adana'da DEAŞ operasyonu

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ yönelik operasyon düzenlendi.

    ÖZEL HAREKAT'TAN ŞAFAK BASKINI

    Özel harekat polislerinin katılımıyla şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da DEAŞ operasyonu #1

    SURİYE'DE DEAŞ ADINA SAVAŞTILAR

    Yakalanan şüphelilerin, Suriye’de DEAŞ adına savaşçı olarak görev yaptıktan sonra Türkiye’ye gelip uyuyan hücre durumuna geldikleri öğrenildi.

    Adana da DEAŞ operasyonu #2

    Adana da DEAŞ operasyonu #3

    Adana da DEAŞ operasyonu #4

    Adana da DEAŞ operasyonu #5

    Adana da DEAŞ operasyonu #6

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