Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Ali Açar isimli şahıs, arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından hastanelik olurken silahlı saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde arkadaşı ile yürüyen Ali Açar, arkasından gelen bir şahıs tarafından slahlı saldırıya uğradı.

Ali Açar bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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SALDIRGAN HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Cançeken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.