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    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

    Ali Açar isimli şahıs, arkasından yaklaşan husumetlisi tarafından hastanelik olurken silahlı saldırgan, polis ekiplerince yakalandı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:09
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    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde arkadaşı ile yürüyen Ali Açar, arkasından gelen bir şahıs tarafından slahlı saldırıya uğradı.

    Ali Açar bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

    POLİS HAREKETE GEÇTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 yaralı ViDEO

    SALDIRGAN HUSUMETLİSİ ÇIKTI

    Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, saklandığı yerde polis ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Cançeken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Esenyurt ta silahlı saldırı: 1 yaralı #1

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