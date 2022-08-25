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- Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı
Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
- 25.08.2022 - 03:53
Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, 67 YE 714 idaresindeki otomobil sürücüsü M.K., Ankara-Zonguldak yolu üzerine orta şeritten yola girerken 67 ACL 116 plakalı sürücüsü S.O'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, kazada motosiklet sürücüsü S.O. yaralanarak Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.