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    Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

    Zonguldak’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
    • 25.08.2022 - 03:53
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    Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, 67 YE 714 idaresindeki otomobil sürücüsü M.K., Ankara-Zonguldak yolu üzerine orta şeritten yola girerken 67 ACL 116 plakalı sürücüsü S.O'nun kullandığı motosikletle çarpıştı.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    İHA'nın haberine göre, kazada motosiklet sürücüsü S.O. yaralanarak Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Zonguldak ta trafik kazası: 1 yaralı #1

    Zonguldak ta trafik kazası: 1 yaralı #2

    Zonguldak ta trafik kazası: 1 yaralı #3


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