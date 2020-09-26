İstanbul'da PKK operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonla ilgili İstanbul Emniyeti açıklama yaptı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile İltisaklı olarak Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve ülkede yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dökümanlar ve örgütü temsil eden puşi olarak tabir edilen bez ele geçirildi" denildi.

2 KİŞİ ÖRGÜTE ELEMAN SAĞLIYORDU

Yakalanan 5 kişinin PYD içerisinde aktif faaliyette olduğu 2 tanesinin de örgüte eleman aktarımı konusunda aktif faaliyet gösterdiği kaydedildi.