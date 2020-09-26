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    İstanbul'da PKK operasyonu

    İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 07:14
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    İstanbul'da PKK operasyonu

    Gece saatlerinde Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonla ilgili İstanbul Emniyeti açıklama yaptı.

    7 KİŞİ YAKALANDI

    Yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile İltisaklı olarak Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) öncesinde Afrin bölgesinde PKK/KCK - PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve ülkede yasa dışı yollardan geldiği tespit edilen A.M., M.H., M.N., M.K., E.K., F.O. ve H.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dökümanlar ve örgütü temsil eden puşi olarak tabir edilen bez ele geçirildi" denildi.

    İstanbul da PKK operasyonu #1

    2 KİŞİ ÖRGÜTE ELEMAN SAĞLIYORDU

    Yakalanan 5 kişinin PYD içerisinde aktif faaliyette olduğu 2 tanesinin de örgüte eleman aktarımı konusunda aktif faaliyet gösterdiği kaydedildi.

    İstanbul da PKK operasyonu #2

    İstanbul da PKK operasyonu #3

    İstanbul da PKK operasyonu #4

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