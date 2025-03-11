28 ilde 87 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde geniş çaplı denetimlerin gerçekleştirildiğini duyurdu. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 28 büyükşehirde eş zamanlı denetimler yapıldı.

87 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Havalimanları, otobüs terminalleri ve tren garlarında 80 Mobil Göç Noktası aracıyla yürütülen kimlik kontrollerinde toplam 5 bin 795 kişi denetlenirken, 87 kaçak göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Ayrıca, 1 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanarak adli işlemlere tabi tutuldu.

KAÇAK GÖÇMEN ORANINDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

Bakan Yerlikaya, denetimlerin bir yandan yasa dışı göçle mücadeleyi güçlendirdiğini, diğer yandan ise Türkiye’de yasal olarak bulunan yabancıların ve turistlerin haklarına özen gösterildiğini vurguladı. 19 Temmuz 2023'te devreye alınan Mobil Göç Noktası araçlarının etkin kullanımı sayesinde, ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen oranının yüzde 74,5 olduğunu belirten Yerlikaya, bu oranın 2025 yılı Şubat ayında yüzde 2,7’ye kadar düştüğünü açıkladı.

"Düzensiz göçle mücadele stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz şekilde uygulanması sonucunda, ülkemiz düzensiz göç için bir transit güzergâh olmaktan çıkmıştır" diyen Yerlikaya, sınır kapılarından iç bölgelere kadar her noktada denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, operasyonlarda görev alan Göç İdaresi Başkanlığı ekiplerini, polisleri, jandarmayı ve sahil güvenlik personelini tebrik etti.