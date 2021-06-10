Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptıkları baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narko-Şahin 27" operasyonu düzenlendi.

Yeditepe, Güneykent, Kolejtepe ve Binevler mahallelerini kapsayan operasyona 675 polis katıldı.

9 SAATLİK OPERASYON

Polis helikopteri, insansız hava araçları, dedektör köpekler ve özel harekat timlerinin destek verdiği operasyon yaklaşık 9 saat sürdü.

Mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına kurulan kontrol noktalarında 786 araç kontrolden geçilirken, 2 bin 802 şahsın üzeri arandı.

Gaziantep’te keman kutusu ile valizlerin içinden uyuşturucu çıktı ViDEO

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 835 gram metamfetamin, 1 kilo 120 gram sentetik bonzai, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 kök kenevir bitkisi, 170 adet uyuşturucu hap, 7 adet hassas terazi, 3 tabanca, 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Eş zamanlı baskın düzenlenen 27 adreste bulunan 24 şüpheli, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak” suçlarından gözaltına alındı.

KEMAN KUTUSUNDAN ESRAR ÇIKTI

Baskın düzenlenen adreslerde zulalanan uyuşturucu maddelere ulaşabilmek için evler didik didik arandı.

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, bir şüphelinin evinin çatısında saksılar içerisinde esrar yetiştirmesi dikkat çekerken, bir evde de valiz dolusu esra bulundu.

Başka bir evde yapılan aramalarda ise keman kutusunun içine zulalanmış halde esrarın çıkması polisleri bile şaşırttı.