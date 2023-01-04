Adıyaman'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kahta ilçesinde ilerleyen otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak uçuruma devrildi. Kaza sırasında otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta-Diyarbakır yolunun 7. kilometresinde, korkunç bir kaza yaşandı.

Ozan E. (30) yönetimindeki 02 AT 216 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole yuvarlandı.

4 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada sürücü Ozan E. ve araçta bulunan Nursena E. (5), Nazlı E. (24) ve Esila E. (1) yaralandı.

Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.