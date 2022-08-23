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    3 göçmen dalgıç kıyafetiyle yüzerek kaçarken yakalandı

    Muğla'da 3 kaçak göçmenin yüzerek Yunan Adaları'na geçmeye çalıştığı ihbarı sonucunda ekipler bölgeye yöneldi. 3 Afgan uyruklu kaçak, dalgıç kıyafetleriyle yakalandı.
    • 23.08.2022 - 13:54
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    3 göçmen dalgıç kıyafetiyle yüzerek kaçarken yakalandı

    Kaçak göçmenler Yunan Adalarına geçmek için türlü yollar deniyor.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Ağustos günü yaşanan olayda, Akyarlar açıklarında 3 kaçak göçmenin yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarı yapıldı.

    3 Filistinli yakalandı

    Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak, karaya getirildi.

    Birkaç saat sonra 3 kaçak daha yakalandı

    Bu kez saat 02.22'de, Akyarlar Hüseyin Burnu açıklarında dalgıç kıyafetli 3 kişinin, yüzerek Yunan adalarına geçmeye çalıştığı bilgisi alındı.

    Bölgeye ulaşan ekipler, Filistin uyruklu 3 kaçak göçmeni daha yakalayıp, kıyıya getirdi. Toplam 6 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    3 göçmen dalgıç kıyafetiyle yüzerek kaçarken yakalandı #1

    3 göçmen dalgıç kıyafetiyle yüzerek kaçarken yakalandı #2


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