Manisa'da yeni taşındıkları evde kombinin bacası yerinden çıktı: 2 kardeş sızan gazdan öldü Yunusemre ilçesinde, 3 gün önce taşındıkları evde doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 22 yaşındaki Leman Nur Yalçın ve kardeşi Ayşe Yalçın hayatını kaybetti.

DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde sabaha karşı mutfağa giden Tayyibe Limanlar, kızları Leman Nur Yalçın ve Ayşe Yalçın'ın mutfakta hareketsiz olduğunu gördü.

Anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kız kardeşin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Yoğun gaz kokusu tespit edildi

Polisin yaptığı incelemede evde yoğun gaz kokusu tespit edildi.

Durum, doğalgaz dağıtım şirketi yetkililerine bildirildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğalgaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Toprağa verildiler

İki kız kardeşin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından iki kız kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

3 gün önce taşınmışlardı

Öte yandan, Tayyibe Limanlar ve iki kızının oturdukları evi 3 gün önce kiraladığı öğrenildi.

Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Limanlar'ın en küçükleri olan diğer kızının ise öğrenci olduğu, Manisa'nın Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)