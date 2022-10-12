İstanbul'da 3 tane kilidi olan motosikleti 10 dakika içinde çaldılar

Maskeli iki kişi 80 bin TL değerinde olan ve 3 kilitle korunan motosikleti çaldı, polis ekipleri olayın peşinde düştü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde Sultanmurat Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 kimliği belirsiz şahıs 3 kilitle bağlı şekilde evin önünde duran motosikletin zincirlerini yaklaşık 10 dakika içinde kırdı ve motosikleti çalıp olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Motorsikletin sahibi Serkan Şahin'i sabah işe gitmek için dışarı çıktığında motosikletinin yerinde olmadığını gördü ve bunun üzerine polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri şüpheli iki kişiyi yakalamak için harekete geçti

Hırsızlığın yapıldığı yere gelen polis ekipleri titizlikle çalışmalar yaptı.

İHA'nın haberine göre, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için harekete geçildi.





'Polise başvurduk, bulana da ödül vereceğiz'



Çalınan motosiklette tam 3 tane kilidin takılı olduğunu ve ona rağmen kırıp götürdüklerini anlatan Serkan Şahin, “Aşağıdan gelen yüzü pandemi maskeli iki şahıs, gelip motosikletin üç tane kilidini kesip, ittirerek aşağıya kadar götürüyorlar. Ara sokakta kuytu bir yerde motoru düz kontak yaparak çalıştırıp gidiyorlar. Motorda üç tane kilit vardı, alarm kilidi çalışmamış o gece. Motosikletin yaklaşık 80-90 bin TL tutarında bir değeri vardı. Polise başvurduk, bulana da ödül vereceğiz. Küçükçekmece bölgesinde hırsızlık baya bir artış gösterdi.” diyerek sitemini dile getirdi.