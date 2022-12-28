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    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü

    3 yaşındaki Hüseyin Ali Kurt’un parmağı, halk otobüsünde tutunduğu demir borunun bağlantı noktasındaki deliğe sıkıştı. Çocuğun parmağı, sıkıştığı boru ile getirildiği hastanede çıkarıldı.
    • 28.12.2022 - 15:02
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    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bekirpaşa Mahallesi'nden ailesiyle birlikte halk otobüsüne binen 3 yaşındaki Hüseyin Ali Kurt'un başına talihsiz bir olay geldi.

    3 yaşındaki Kurt'un parmağı, oturduğu koltuğun önündeki tutma demir borusunun bağlantı noktasındaki deliğe sıkıştı.

    Çocuk ağlamaya başlayınca ailesi durumu fark etti. Otobüs sürücüsü, hemen aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.

    Demir boru kesildi

    İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca demir boruyu kesti.

    Ambulansa alınan çocuk, parmağının sıkıştığı demir boru ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

    Taburcu edildi

    İtfaiye ekipleri de kesim aletleriyle birlikte acil servise girdi. Çocuğun parmağı sürülen kayganlaştırıcı kremle borudan çıkarıldı.

    DHA'nın haberine göre; çocuk, yapılan kontrolün ardından taburcu edildi.

    Kocaeli de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü #1

    Kocaeli de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü #2

    Kocaeli de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü #3

    Kocaeli de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü #4

    Kocaeli de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü #5


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