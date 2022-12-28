- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü
Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk, parmağının sıkıştığı boruyla hastaneye götürüldü
- 28.12.2022 - 15:02
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bekirpaşa Mahallesi'nden ailesiyle birlikte halk otobüsüne binen 3 yaşındaki Hüseyin Ali Kurt'un başına talihsiz bir olay geldi.
3 yaşındaki Kurt'un parmağı, oturduğu koltuğun önündeki tutma demir borusunun bağlantı noktasındaki deliğe sıkıştı.
Çocuk ağlamaya başlayınca ailesi durumu fark etti. Otobüs sürücüsü, hemen aracı durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Demir boru kesildi
İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca demir boruyu kesti.
Ambulansa alınan çocuk, parmağının sıkıştığı demir boru ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.
Taburcu edildi
İtfaiye ekipleri de kesim aletleriyle birlikte acil servise girdi. Çocuğun parmağı sürülen kayganlaştırıcı kremle borudan çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre; çocuk, yapılan kontrolün ardından taburcu edildi.