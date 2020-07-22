Dolar
6.8487
0.4134%
Euro
7.9272
0.7998%
Altın
1862.17
1.1054%
Borsa
118648.56
0.5138%
G. Altın
409.359
1.3744%
Bitcoin
63979.36
-0.2449%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Antalya'da orman yangını

    Çalılık alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan gerçekleşen müdahale sonucu söndürüldü.
    • DHA
    • 22.07.2020 - 13:54
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 13:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da orman yangını

    Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında bulunan çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

    Hızla yayılan yayılarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile 10 teknik eleman, 40 yangın işçisi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

    "HER YER ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI"

    Mahalle sakini Süleyman Kurtan, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bir anda her yeri alevler sardı, yanmaya başladı. Ekiplere haber verdik. Her yer alev alev yanmaya başladı. Burada sürekli yangın çıkıyor, nedenini bilmiyoruz. Tek sevincimiz can ve mal kaybı olmaması. Bir köylünün ağılında küçük bir zarar oldu. Onun haricinde bir şey olmadı." dedi.

    Antalya'da orman yangını #1

    Antalya'da orman yangını #2

    Antalya'da orman yangını #3

    Antalya'da orman yangını #4

    Antalya'da orman yangını #5

    Görüş Bildir