Antalya'da orman yangını

Çalılık alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan gerçekleşen müdahale sonucu söndürüldü.

Antalya'nın Aksu ilçesi yakınlarında bulunan çalılık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Hızla yayılan yayılarak ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer, 3 helikopter, 1 uçak ile 10 teknik eleman, 40 yangın işçisi ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 4 itfaiye aracı müdahale etti. Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Antalya’daki orman yangını kontrol altına alındı

"HER YER ALEV ALEV YANMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakini Süleyman Kurtan, "Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Bir anda her yeri alevler sardı, yanmaya başladı. Ekiplere haber verdik. Her yer alev alev yanmaya başladı. Burada sürekli yangın çıkıyor, nedenini bilmiyoruz. Tek sevincimiz can ve mal kaybı olmaması. Bir köylünün ağılında küçük bir zarar oldu. Onun haricinde bir şey olmadı." dedi.