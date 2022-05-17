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    İstanbul'da fabrika yangını

    Alev alev yanan fabrikayı söndürme çalışmaları sürerken, fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
    • 17.05.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 09:08
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    İstanbul'da fabrika yangını

    Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. İhbar üzerine Çatalca, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt'tan itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

    Vatandaşlar da yardıma koştu

    Vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti.

    Vatandaşlar damacana ve hortum ile yangına müdahale etti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

    Arnavutköy'de fabrika yangını

    Havadan görüntülendi

    İHA'nın aktardığına göre birkaç sokak kapatılırken, yandaki işletmelerdeki çalışmalar da durduruldu.

    Öte yandan, itfaiye ekiplerinin alevlere teslim olan fabrikayı söndürme çalışması havadan görüntülendi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

    İstanbul da fabrika yangını #1

    İstanbul da fabrika yangını #2

    İstanbul da fabrika yangını #3


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