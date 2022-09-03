Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.367
-2.52%
BTXN Coin
4.83
5.68%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    Afyonkarahisar'da 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp ardından yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi feci şekilde can verdi.
    • 03.09.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 16:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Afyonkarahisar'da 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar'da Bolvadin-Emirdağ ilçe karayolu Kurudere köyü yakınlarında 26 FT 246 plakalı otomobil ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Savrulan araç takla attıktan sonra yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kaza esnasında araçta bulunan Mevlüt G. ve Ali D., camdan dışarı fırladı.

    Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısların öldüğünü belirledi.

    Cenazeler morga kaldırıldı

    Olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından Mevlüt G. ve Ali D.’nin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

    Kaza esnasında araç içerisinde bulunan eşyaların geniş bir alana savrulması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

    İnceleme başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

    Afyonkarahisar da 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #1

    Afyonkarahisar da 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #2

    Afyonkarahisar da 30 metrelik şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti #3


    İlginizi Çekebilir

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Ümraniyespor-Trabzonspor-CANLI SKOR
    Futbol

    Ümraniyespor-Trabzonspor-CANLI SKOR

    Aydın'da bir genç babasının mezarı başında ölü bulundu
    3. Sayfa

    Aydın'da bir genç babasının mezarı başında ölü bulundu

    Görüş Bildir