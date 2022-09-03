Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.764
-1.59%
BTXN Coin
4.96
9.01%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çok bulutlu 28 C

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
    • 03.09.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları netice vermeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Yılbaşından itibaren 81 terörist teslim oldu

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu #1

     

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Giresun'da inşaattan düşen şahıs hayatını kaybetti

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3 Eylül 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Görüş Bildir