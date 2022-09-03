İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ikna çalışmaları netice vermeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye’de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yılbaşından itibaren 81 terörist teslim oldu

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81’e yükseldi.



