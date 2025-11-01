31 ilde FETÖ operasyonu: 50 tutuklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele ülkenin dört bir yanında sürdürülüyor...

FETÖ'ye yönelik son iki haftadır başarılı bir operasyona daha imza atıldı.

31 ilde gerçekleştirilen operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"56 ŞÜPHELİDEN 50'Sİ TUTUKLANDI"

Yaptığı paylaşımda 56 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

31 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 56 şüpheliyi yakaladık 50'si tutuklandı. 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

OPERASYONLAR 31 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi."

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"