Sokak ortasında iki kişi arasında silahların çekildiği tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yol ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

Bursa'da silahlı kavga kamerada

Silahı görenler panik yaşadı

Taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.O esnada silahı gören vatandaşların yürekleri ağza gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.