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    Bursa'da silahlı kavga kamerada

    Sokak ortasında iki kişi arasında silahların çekildiği tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı.
    • 14.05.2022 - 09:53
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:12
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    Bursa'da silahlı kavga kamerada

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Yol ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

    Bursa'da silahlı kavga kamerada

    Silahı görenler panik yaşadı

    Taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.O esnada silahı gören vatandaşların yürekleri ağza gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa da silahlı kavga kamerada #1


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