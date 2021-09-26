İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şahıs yakalanırken, şüphelilerin aracındaki bagaj bölümünde oluşturulan özel bölmede 101 bin adet Extacy hap bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C., S.C.D. ve K.E.Ö. isimli şahısların yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri piyasaya süreceği bilgisini aldı.

3 aylık teknik ve fiziki takiple şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer ilçesine sevk edeceği tespit edildi.

KOVALAMACAYLA YAKALANDILAR

Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı belirleyerek yakın takibe başladı.

Olası yol güzergahlarını kontrol altına alan jandarma ekipleri, “Dur” ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy kavşağında durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

BAGAJDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik köpeği Avcı'nın da bulunduğu aramalarda aracın bagaj bölümünde oluşturulan gizli bölmede 101 bin adet Extacy hap ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.