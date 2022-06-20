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Bursa’da yol verme kavgası
Yol verme kavgasında bir aracın camları kırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansırken, taraflar karakolluk oldu.
- 20.06.2022 - 09:57
Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Araçlarını durduran sürücülerin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi ancak başaramadı.
Camlarını kırdı
Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın ise koşarak ona yetişti.
Kadın, elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı.
İHA’nın haberine göre o anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.
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