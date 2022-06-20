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    Bursa’da yol verme kavgası

    Yol verme kavgasında bir aracın camları kırıldı. O anlar cep telefon kamerasına yansırken, taraflar karakolluk oldu.
    • 20.06.2022 - 09:57
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    Bursa’da yol verme kavgası

    Bursa’nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

    Araçlarını durduran sürücülerin tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi ancak başaramadı.

    Camlarını kırdı

    Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın ise koşarak ona yetişti.

    Kadın, elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı.

    İHA’nın haberine göre o anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.

    Yol verme kavgasında ortalık savaş alanına döndü VİDEO

    Bursa’da yol verme kavgası #1

    Bursa’da yol verme kavgası #2

    Bursa’da yol verme kavgası #3


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