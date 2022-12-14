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    Gaziantep'te zincirleme kaza

    İki halk otobüsü ile bir tır kazaya karıştı… Zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.
    • 14.12.2022 - 17:51
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    Gaziantep'te zincirleme kaza

    Gaziantep İpekyolu'nda iki halk otobüsü ve bir tır, kazaya karıştı.

    Zincirleme kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    12 yaralı var

    İHA’nın haberine göre ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 12 yaralı, hastanelere kaldırıldı.

    Polis yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için güvenlik tedbiri aldı.

    Gaziantep te zincirleme kaza #1


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