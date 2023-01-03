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    Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

    Ayvacık açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
    • 03.01.2023 - 08:32
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:04
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    Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

    İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

    Bu kez göçmen hareketliliği Çanakkale açıklarında yaşandı.

    61 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.

    Çanakkale de 61 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

    İHA'nın aktarımına göre; kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Çanakkale de 61 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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