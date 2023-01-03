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- Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 61 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- 03.01.2023 - 08:32
- Güncelleme : 03.01.2023 - 09:04
Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.
İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.
Bu kez göçmen hareketliliği Çanakkale açıklarında yaşandı.
61 kaçak göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı.
Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler
İHA'nın aktarımına göre; kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.