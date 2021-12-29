Kapıkule Sınır Kapısı'nda 13 milyon liralık operasyon

Kapıkule'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 40 kilogram uyuşturucu ile çok sayıda ticari eşya, gümrük ekipleri tarafından ele geçirildi.

Edirne'nın Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan analizlerde, şüpheli araçlar tek tek tespit edildi.

SINIR KAPISINDAN GEÇERKEN YAKALANDILAR

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan kaçak yollarla yurda getirilmek istenen ticari ürünlerle esrar ve eroin cinsi uyuşturucu maddeler gümrük muhafaza ekiplerince elle geçirildi.

YANGIN TÜPÜNE SAKLANAN 13 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük ekiplerinin gerçekleştirdiği iki ayrı uyuşturucu operasyonda, ilkinde şüpheli görülerek X-Ray tarama cihazına sevk edildi, daha sonra ise narkotik dedektör köpeklerle aranan araçtaki yangın tüplerinin içerisinde toplam 13 kilogram eroine el konuldu.

UYUŞTURUCU MADDELERE EL KONULDU

Bir diğer uyuşturucu operasyonunda benzer yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen aramada, tır dorsesinin tabanında oluşturulan gizli bölmedeki paketlerin içerisinde 27 kilogram esrar ele geçirildi.

Edine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce gerçekleştirilen yakalamalarda, yurda yasa dışı yollardan sokulmak istenen çok sayıda ticari ürün de ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA TİCARİ EŞYAYA EL KONULDU

Ürünler arasında 20 adet uydu takip özellikli tasma, 8 adet endoskopik kamera, 7 bin 750 adet oto yedek parçası, 5 bin 750 adet makine iğnesi, 8 bin 500 adet elektronik sigara ve aksamının yanında, yasa dışı sigara üretiminde kullanılan milyonlarca makoron, sigara kağıdı ve filtresi, 480 adet akıllı saat, 576 gözlük ve 106 kilogram trüf mantarı yer aldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 13 milyon TL değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya ilişkin yürütülen soruşturmalara Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.