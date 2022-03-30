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    Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    İlçe kırsalında jandarmanın yaptığı operasyon sırasında terör örgütü PKK'ya ait mühimmat bulundu.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 16:00
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    Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

    Yurdun doğusunda güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK ile mücadelesi devam ediyor.

    Bölgede yapılan operasyonlarda ve aramalarda terör örgütüne ait mühimmatların da yeri tespit ediliyor.

    Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14,5’lik uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

    Hakkari de PKK ya ait mühimmat ele geçirildi #1


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