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    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheli, tutuklandı.
    • 06.01.2023 - 18:44
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    Van'da uyuşturucu operasyonu

    Uyuştucu ile mücadele kapsamında çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

    Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bazı adreslerde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı alındı.

    İhbar üzerine belirlenen 12 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.

    Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 21 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 10 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

    Operasyonda ele geçirilenler

    Şüphelilerin evlerinde ve yapılan üst aramalarında ise 54 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 gram esrar, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 uyuşturucu hap, 3 kurusıkı tabanca ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

    10 şüpheli cezaevine gönderildi

    DHA'nın haberine göre; jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerin 10'u tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

    Van da uyuşturucu operasyonu #1

    Van da uyuşturucu operasyonu #2


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