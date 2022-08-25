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Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü
Çanakkale'de yağmur sebebiyle yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
- 25.08.2022 - 02:01
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu’dan Eceabat ilçesi istikametine giden M.T. idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kaydı.
Kazada yaşamını yitirdi
İHA'nın haberine göre ardından yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.T. kazada hayatını kaybetti.