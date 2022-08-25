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    Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

    Çanakkale'de yağmur sebebiyle yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
    • 25.08.2022 - 02:01
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    Çanakkale'de trafik kazası: 1 ölü

    Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, Gelibolu’dan Eceabat ilçesi istikametine giden M.T. idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kaydı.

    Kazada yaşamını yitirdi

    İHA'nın haberine göre ardından yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına savruldu.

    İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.T. kazada hayatını kaybetti.

    Çanakkale de trafik kazası: 1 ölü #1

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