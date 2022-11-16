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    Adana'da fuhuş çetesi çökertildi

    Kent merkezi ve 3 ilçede, liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesine operasyon yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:09
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    Adana'da fuhuş çetesi çökertildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

    Eş zamanlı operasyon

    Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Şüphelilerden Ş.B., Ceyhan ilçesindeki evinde kalan kadınların, arkadaşı olduğunu öne sürdü.

    Adana da fuhuş çetesi çökertildi #1

    Şifreli haberleşme

    Şebeke üyesi İ.G. ile E.Ş.’nin ise kadınları gitmek istediği yere otomobille götürdüğü belirlendi. Öte yandan kadınların otomobil, tır, ev ve tarlalarda fuhuş yaptıkları öğrenildi.

    Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.’ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum." diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği bildirildi.

    Adana'da fuhuş çetesi çökertildi VİDEO

    Adana da fuhuş çetesi çökertildi #2

    Serbest kaldılar

    DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.B., M.Ş.K., İ.G. ve E.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da fuhuş çetesi çökertildi #3

    Adana da fuhuş çetesi çökertildi #4


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