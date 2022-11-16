Adana'da fuhuş çetesi çökertildi

Kent merkezi ve 3 ilçede, liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesine operasyon yapıldı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Ceyhan, Yumurtalık ve Pozantı ilçelerinde liderliğini Ş.B. isimli kadın ile M.Ş.K.’nin yaptığı 2 ayrı fuhuş şebekesini, 4 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Eş zamanlı operasyon

Savcılığın 12 kişi hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuş yaptırılan 12 kadın da sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Ş.B., Ceyhan ilçesindeki evinde kalan kadınların, arkadaşı olduğunu öne sürdü.

Şifreli haberleşme

Şebeke üyesi İ.G. ile E.Ş.’nin ise kadınları gitmek istediği yere otomobille götürdüğü belirlendi. Öte yandan kadınların otomobil, tır, ev ve tarlalarda fuhuş yaptıkları öğrenildi.

Fuhuş yapmak isteyenlerin, polisin takibine takılmamak için telefonla aradığı Ş.B.’ye, "Karpuz tarlasında bekliyorum." diyerek kadınlarla buluşma isteklerini ilettiği bildirildi.

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Serbest kaldılar

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 4’ü savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 8’i ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ş.B., M.Ş.K., İ.G. ve E.Ş.’nin de aralarında bulunduğu şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









