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4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de FETÖ’ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
- 24.08.2022 - 05:57
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
6 kişi gözaltında
DHA'nın haberine göre; Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.