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    4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

    Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de FETÖ’ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
    • 24.08.2022 - 05:57
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    4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    6 kişi gözaltında

    DHA'nın haberine göre; Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Soruşturma devam ediyor.

     

     

     


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