- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- 4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türlerde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
- Haber Merkezi
- 08.11.2021 - 23:50
Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarının son 5 günde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
YARIN TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.