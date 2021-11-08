Euro
11.2414
0.17%
Dolar
9.697
0.2%
Altın
568.78
0.2%
Borsa
1.609
0%
Bitcoin
654.744
3.47%
BTXN Coin
22.92
-2.59%
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

    Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, çeşitli türlerde 634 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 23:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

    Muş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarının son 5 günde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

    YARIN TONDAN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonlarda, 321 kilogram toz esrar, 300 kilogram kubar esrar, 6 kilogram eroin, 7 kilogram metamfetamin, 1100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi #1

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi #2

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi #3

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi #4

    4 ilde yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir