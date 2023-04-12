4 ildeki eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu karşıtı olarak bilinen 'Mübarek Serdar' gözaltına alındı Emniyet ekiplerince bir süredir teknik takip yürütülen uyuşturucu tacirlerine yönelik baskın düzenlendi. 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi yakalandı.

İHA

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.

Son olarak güvenlik güçleri, Çanakkale merkezli 4 ilde yeni bir baskın için düğmeye bastı.

Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ekipler, bir süredir teknik takip yürüttükleri uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçti.

Eş zamanlı operasyonda 6 gözaltı

Bu kapsamda, Çanakkale il merkezi, Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri ve Geyikli beldesinin yanı sıra, İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında, kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan ‘Mübarek Serdar’ lakaplı Serdar K. ile 5 şüpheli gözaltına alındı.

20 milyon liralık haksız kazanç

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin uyuşturucu nitelikte hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden 20 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi.