4 ildeki eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu karşıtı olarak bilinen 'Mübarek Serdar' gözaltına alındı

Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Yapılan operasyonlarla uyuşturucu tacirleri tek tek yakalanıyor.
Son olarak güvenlik güçleri, Çanakkale merkezli 4 ilde yeni bir baskın için düğmeye bastı.
Ezine Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ekipler, bir süredir teknik takip yürüttükleri uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçti.
Eş zamanlı operasyonda 6 gözaltı
Bu kapsamda, Çanakkale il merkezi, Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri ve Geyikli beldesinin yanı sıra, İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskında, kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan ‘Mübarek Serdar’ lakaplı Serdar K. ile 5 şüpheli gözaltına alındı.
20 milyon liralık haksız kazanç
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 bin uyuşturucu nitelikte hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden 20 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin, mağdurlardan tehdit ve şantajla nitelikli yağma suçu işledikleri de tespit edildi.