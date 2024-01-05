40 gün geçti: Artvin'de karaya oturan gemide çalışmalar sürüyor Hopa ilçesi açıklarında 27 Kasım 2023 günü yaşanan fırtınada kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisinin onarım çalışmaları geçen 40 günün ardından devam ediyor.

İHA

Artvin'in Hopa ilçesinde 27 Kasım günü meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi de sürüklendi.

Sürüklenerek karaya oturan 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi 40 gündür kıyıda bekletiliyor.

Geminin yeniden demir alması için çalışma sürüyor

Gemi için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğu çaba sarf ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)