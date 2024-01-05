40 gün geçti: Artvin'de karaya oturan gemide çalışmalar sürüyor

İHA
Artvin'in Hopa ilçesinde 27 Kasım günü meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle bir kuru yük gemisi de sürüklendi.
Sürüklenerek karaya oturan 13 kişilik mürettebatı sorunsuz tahliye edilen Palau bandıralı "FR Pearl" adlı kuru yük gemisi 40 gündür kıyıda bekletiliyor.
Geminin yeniden demir alması için çalışma sürüyor
Gemi için özel bir kurtarma şirketi ilçeye gelerek onarım çalışması başlatırken, geminin yeniden demir alması için yoğu çaba sarf ediliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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