40 yıl sonra Midyat'a dönen Ezidilerden gençlik festivali

Türkiye'den Avrupa'ya göç eden Ezidiler, 40 yıl sonra döndükleri Mardin'in Midyat ilçesinde 'Ezidi Gençlik Festivali' düzenledi.

Türkiye'den Avrupa'nın farklı ülkelerine 1980'li yıllarda çeşitli nedenlerle göç eden Ezidiler, 40 yıl sonra Mardin'in Midyat ilçesine döndü.

Uzun yıllar vatan hasreti yaşayıp, yeniden Türkiye'ye dönme kararı alan Ezidi aileler, kendi inançları ve kültürlerini korumak ve yaşatmak için 'Ezidi Dini ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği'ni kurdu.

Dernek çatısı altında birleşen Ezidiler, Midyat ilçesine bağlı Güven köyünde '1'inci Ezidi Gençlik Festivali'ni de düzenledi.

Festivale Midyat, İdil ve Nusaybin ilçelerine bağlı Taka, Harabya, Deyvan, Koçan, Kivah, Kefnas ve Efşe köylerinde yaşayan Ezidilerin yanı sıra Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan da çok sayıda kişi katıldı.

Festivalde kemençe ve davul eşliğinde oyunlar oynandı, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylendi.

"Bu toprakların suyunu ve havasını özlemiştik"

Ezidi Dini ve Kültürel Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Süleyman Ağırman, tekrar ana vatana döndükleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu toprakların suyunu ve havasını özlemiştik. Şükürler olsun ki; yine ana vatanımızdayız ve artık geri döndük. Midyat'ta ilk olarak bir dernek kurduk ve şimdi de ilk etkinlik olarak geri dönme kararı alan Ezidi gençlerimiz ve halkımız için festival düzenledik. Her yıl, bir Ezidi köyümüzde bu festivalleri düzenlemeyi sürdüreceğiz. Bugün çok keyifli bir gündü, gençlerimizle halay çektik, sohbet ettik, anılarımız tazelendi. Gençlerimizin ana vatanlarına gelmelerini çok istiyoruz. İnşallah bu güzel günlerin devamı gelecektir" dedi.

"Gençlerimizi buraya getirip, adapte etmek istiyoruz"

DHA'nın aktardığına göre Almanya'dan festivale katılan Seyfi Bacıni de Fransa, Belçika, Almanya'dan gençlerin Mardin'e geldiğini ifade ederek, "Çarşema Sor'dan (Kutsal Bayram) sonra köyümüzde ikinci olarak bu büyük festivali düzenliyoruz. Gerçekten mutluluk verici. Bunu daha da yaygınlaştırmak ve geliştirmek istiyoruz. Gençlerimizi buraya getirip, adapte etmek istiyoruz. Buranın, doğasını, güzelliğini, dilini, kültürünü, örf ve adetlerini göstermek istiyoruz. Ne yazık ki; yıllardır gençlerimiz dillerini biraz kaybetmişler. Onun için gençleri buraya getirmek için çok özen veriyoruz" diye konuştu.