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    Ankara'da FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • 22.11.2022 - 08:41
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    Ankara'da FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı

    Kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Polis Kolejinden ilişiği kesilen, haklarında FETÖ tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait bağlılık ve sadakatlerine göre kodlamalar, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan şüpheliler için Ankara merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı.

    14 şüpheli için gözaltı kararı

    Aralarında, 2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş sınavında soru dağıttığı tespit edilen 1 kişinin de olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince devam ediliyor.


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