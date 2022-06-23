İzmir'de kaza yapan motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'de motosikletiyle seyreden Erol Çam direksiyon hakimiyetini kaybedince metrelerce taklalar attı. Çam olay yerinde yaşamını yitirdi.

İzmir'de dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Güler Sokak’ta motosikletiyle sokakta ilerlemekte olan Erol Çam (47), yağmur suyu kanalına süratli girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Metrelerce savruldu

Savrulan motosikletten düşen ve taklalar atarak metrelerce sürüklenen Çam, ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.