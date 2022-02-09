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- Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda refüje devrilen yolcu otobüsünde 15 kişi yaralandı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.
- DHA
- 09.02.2022 - 11:19
- Güncelleme : 09.02.2022 - 11:32
Afyonkarhisar'ın Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında Siirt'ten Marmaris'e giden K.E.'nin kullandığı yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, refüje devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YOLCU OTOBÜSÜ REFÜJE DEVRİLDİ
Kazada yaralanan otobüsteki 15 kişi, sağlık ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.
YARALANAN 15 YOLCU TEDAVİ ALTINDA
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.