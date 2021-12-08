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    Gaziantep'te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

    37 yaşındaki Oktar Dolaşır, çalıştığı fabrikanın çatısından dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten zemine çakıldı. Ağır yaralı olan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:28
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    Gaziantep'te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

    Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın çatısında çalışan Oktar Dolaşır, iş esnasında dengesini kaybetti.

    ÇATIDAN DÜŞTÜ

    Dengesini kaybeden talihsiz işçi, çatıdan aşağıya düşerek zemine çakıldı.

    Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi fabrikadaki diğer işçiler yaptı.

    AĞIR YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Gaziantep te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti #1

    KURTARILAMADI

    Hastanede tedavi altına alınan Dolaşır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

    İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Dolaşır’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

    İNCELEME SÜRÜYOR

    Jandarma ekipleri, işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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