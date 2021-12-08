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- Gaziantep'te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'te çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
- İHA
- 08.12.2021 - 12:23
- Güncelleme : 08.12.2021 - 12:28
Gaziantep'te 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında sabah saatlerinde fabrikanın çatısında çalışan Oktar Dolaşır, iş esnasında dengesini kaybetti.
ÇATIDAN DÜŞTÜ
Dengesini kaybeden talihsiz işçi, çatıdan aşağıya düşerek zemine çakıldı.
Ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi fabrikadaki diğer işçiler yaptı.
AĞIR YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Hastanede tedavi altına alınan Dolaşır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Dolaşır’ın cenazesi ailesine teslim edildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Jandarma ekipleri, işçinin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.